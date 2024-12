Tagasi 06.12.24, 14:01 Kinnisvaraekspert soovitab logistikafirmadel ettevaatlik olla Logistikasektor on hetkel madalseisus, suurte pindade üürijaid on vähe, rääkis RE Kinnisvara partner ja juhtiv konsultant Andi Pleskovski, kes soovitas ettevõtetel olla ettevaatlik, enne kui oma olemasolevatest ruumidest loobuvad.

Ladu. Foto on illustratiivne. Foto: Raul Mee

"Ettevõtted peavad otsustama, et kui nad madalseisus mingit pinda tagastavad, siis kas turu taastudes õnnestub neil see pind ka tagasi saada. See võib osutuda keeruliseks," arvas Pleskovski.

Juttu tuli veel ka kinnisvarasektoris riskide võtmisest ja viimasel hetkel otsuste langetamisest.

Intervjueeris Siim Sultson.