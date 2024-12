Tagasi 06.12.24, 12:07 Tööandjad pelgavad lumehelbekesi ja pensionieelikuid Tööturul peavad enim vaeva nägema pensionieelikud ja noored, kes tembeldatakse lumehelbekesteks.

Foto: Andras Kralla

Juhtimiskonsultant ja koolitaja Ülle Pind näeb diskrimineerivat tööturgu kasvava probleemina. "Noored tunnevad ennast riivatuna, sest nende kohta öeldakse “lumehelbekesed”. Alati tundub, et noorem põlvkond ei oska piisavalt," rääkis ta.

Olukord on nukker ka vastupidiselt, sest tööandjad ei soovi palgata hilises keskeas inimesi. "Tööhõive väheneb. See tähendab, et meil on kuskil inimesed, kes jäävad üle. Nii vanuselt nooremate kui vanuselt vanemate hulgas," tõdes Pind.

Juttu tuli ka sellest, kuidas on võimalik kogemusteta noortel tööd leida.

Intervjueeris Siim Sultson.