Tagasi 16.12.24, 16:17 Ranol Kaseväli: sada tundi nädalas suudab iga inimene töötada Nädala 168 tunnist jõuab sada tundi töötada igaüks ja nii saab palju investeerida, sest raha kulutamiseks aega pole, rääkis 11aastaselt investoriks hakanud Ranol Kaseväli.

Ranol Kaseväli soovitab investeerimisega alustada 20ndates, hiljemalt 30ndates aastates. Foto: Simo Sepp

20ndates tuleb Kasevälja sõnul kõvasti grindida (töötada – toim.). “Ja see ei tähenda Beach Grindil käimist. Paljudel noortel on see, et oota, ma pean ju seal Beach Grindil ära käima. Noh, tegelikult ju ei pea,” rääkis ta.

Kaseväli alustas töötamist 10aastaselt, kui müüs ajalehti, hiljem riisus. Esimene aktsia, mis ta teenitud raha eest ostis, oli aasta hiljem Saku Õlletehase aktsia. “11aastane õlut ei saanud osta, aga õlletehase aktsiaid küll,” rääkis ta. “Siis ei olnud minged vanusepiiranguid, et peab olema 18, et aktsiaid osta. Iga laps võis aktsiaid osta — see oli äge,” meenutas Kaseväli.

Selle aasta Investeerimisfestivalil toimunud ettekandes tuleb veel juttu sellest, kuhu ja kuidas soovitab Kaseväli investeerida, kuidas teenida esimsed 100 000 eurot ja kuidas tulla headele äriideedele.

