Metsamajandajad ja puidutöösturid tunnevad tööstusministrist puudust Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu (EMPL) juht Jaano Haidla näeb Eesti puidutööstuse tulevikku eelkõige pikaajalise toorainekindluse ja soodsa energiapoliitika kaudu. Haidla rääkis saates "Mets ja majandus", et kuigi tööstussektor on tugev ja sügavate juurtega, vajab see konkurentsis püsimiseks selgemaid otsuseid ja suuremat stabiilsust.

EMPLI juhatuse esimees Jaano Haidla. Foto: Jake Farra

Haidla sõnul on positiivne, et Eestis on lõpuks tööstusminister, kuid tema praegune fookus on liiga tugevalt suurtel välisinvesteeringutel. Ta võrdleb olukorda kaevuga, kust joogivett küll saab, ent samas soovitakse ehitada uus kaev vana arvel. „Olemasolevale tööstusele tuleb samuti tähelepanu pöörata,“ toonitas Haidla. Eriti puidutööstuse puhul on oluline esmalt kindlustada tooraine kättesaadavus ja luua selgus sektori pikaajalistes perspektiivides.