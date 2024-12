Tagasi 19.12.24, 11:37 SEB: meie ärilaenud kasvavad aasta lõpuks tublisti SEB Panga ärilaenude kasv võiks olla aasta lõpuks 7-8 protsenti, ütles panga juhatuse liige Peep Jalakas.

SEB Panga juhatuse liige Peep Jalakas. Foto: SEB Pank

"See on praeguses majanduskeskkonnas igati tubli tulemus," märkis Jalakas Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis. Samas täpsustas Jalakas, et ettevõtjad ei laena peamiselt investeeringute tegemiseks, vaid muudel põhjustel.

Peep Jalakat intervjueeris Lauri Leet.