Reisikorraldaja julgeb Air Balticut edaspidigi broneerida

“Eesti reisija jaoks ei ole olukord eriti hull. Nagu juttu oli: vaid kaks suvesihtkohta võetakse ära,” rääkis Parve Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Ta arvas, et vähese populaarsuse ja tasuvuse pärast liinid ilmselt ka täielikult kinni pandi.

Parve lisas, et tal on endalgi reisipilet taskus Islandile, aga ta ei karda, et see lend ära jääb. Samuti jätkab ta oma reisibüroo Karoliga Air Balticu lendude broneerimist.

Juttu tuli ka sellest, kas Eestile oleks vaja uut riiklikku lennufirmat ning mis tingimustel võiks Eesti ja Leedu Läti lennufirmasse investeerida. Parve rääkis lähemalt, kuidas läheb messireise korraldaval Karolil.

