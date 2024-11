Tagasi 21.11.24, 10:21 Svet: olen küll sots, aga riik ei peaks igat ettevõtet omama Nordica ebaõnnestumise järel tuleb lõpetada riiklike firmade tootmine valdkondades, kus turg töötab ja riigil pole mingit julgeolekualast või strateegilist huvi, rääkis taristuminister Vladimir Svet.

Taristuminister Vladimir Svet Foto: Andras Kralla

Sveti hinnangul ei tohi mängida maksumaksja rahaga projektides, mis lihtsalt paistavad ägedad. “Nordical ei ole mingit strateegilist huvi, ei ole olnud lendamist Tallinnast või Tallinnasse, ei ole mingit kasumit,” sõnas ta Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Svet märkis, et sotsiaaldemokraatide üle visatakse nalja, et nad ei toeta turumajandust, kuid nii see ei ole. Intervjuus selgitas ta, kas Nordica pankrotistumine oli ootuspärane, mis sai lennufirma kirstunaelaks, kui palju loodetakse teenida lennukite müümisest ja kuhu saadud raha suunata tuleks.

Juttu tuli ka sellest, miks peab Svet oluliseks, et Tallinna Lennujaam jääks kasumit teenivaks ettevõtteks ja kuidas tagada Eestile vajalikud lennuliinid. Lisaks rääkis ta lennukaubaveo olukorrast ja arutles, kas riik võiks osta osaluse Läti lennufirmast Airbaltic.

Küsis Linda Eensaar.