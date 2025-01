Tagasi 14.01.25, 12:11 Eesti firmad võiksid sarnaselt Nvidia ja Apple'iga luua ise oma kiibid Aprillist tööd alustava Eesti Kiibitehnoloogia Kompetentsikeskuse abiga võiksid siinsed ettevõtted õppida disainima ja tootma omale vajalikke kiipe nii, nagu teevad seda maailma suurnimed Nvidia, Apple ja Qualcomm, ütlesid TalTechi professor Jaan Raik ning Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) rakendusuuringute osakonna juht Mart Toots.

Jaan Raik rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis lähemalt, et Eesti oma kiibitööstuse arendamiseks ei pea siia ilmtingimata looma tehast. Kui arvestada, et praegu domineerib allhanke korras kiipide valmistamist Taiwani ettevõte TSMC, siis olekski liiga palju loota, et Eestisse tuleks eraldi tehas.

Toots ütles, et ettevõtjate jaoks võikski suurim kasu tekkida just kompetentsikeskuse abil kiipide disainimisest, mitte niivõrd füüsilisest tootmisest.

Jaan Raiki ja Mart Tootsi intervjueeris Siim Sultson.