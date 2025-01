Tagasi 15.01.25, 08:26 Taavi Ilves näeb, kuidas jõukamad Eesti investorid liigutavad 100 miljonit eurot: ise ujun vastuvoolu Investoritele varahaldustarkvara Portfellow loonud Taavi Ilves ütles, et näeb oma klientide pealt, kuidas liigutatakse rohkem kui 100 miljoni euro väärtuses investeeringuid, kuid ise investorina ujub ta pigem vastuvoolu.

Taavi Ilvesel on hea ülevaade Eesti investorite ostu- ja müügieelistustest läbi varahaldustarkvara Portfellow. Foto: Liis Treimann

Ilves täpsustas Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et Portfellow'l on praegu umbes 200 maksvat klienti. Rohkem kui 100 miljoni euro suuruse investeeringute kogumahu juures tähendab see, et keskmine investeerimisportfelli suurus jääb üle 500 000 euro.

Ilvese sõnul eelistavad Portfellow' kasutajad osta näiteks indeksifonde, samuti on silmapaistvalt ostetud Lightyeari rahaturufonde ja Liveni võlakirju.

Samas näeb Ilves, et USA aktsiaturg on ülehinnatud ja vastuvoolu minnes otsib pigem võimalusi Balti turul. "USAs hakkan ostma siis, kui tuleb korrektsioon," märkis investor.

Samuti rääkis Ilves lähemalt, millise kihlveo sõlmis ta investor Lev Dolgatsjoviga ning kuidas on praegu seis tema vaatest.

Taavi Ilvest intervjueeris Meelis Mandel.