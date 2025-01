Tagasi 15.01.25, 13:00 Tekstiili- ja rõivatööstuse TOP: sulgemiste laine ei ole veel lõppenud Sulgemiste laine tekstiili- ja rõivatööstuses ei ole veel lõppenud ja varakevadel võib selguda veel ettevõtteid, kes Eestis tegevuse lõpetavad, rääkis A La Carte Uniformsi tegevjuht Kristiina Tikerpäe.

Sel aastal esmakordselt koostatud tekstiilitööstuse TOPi esiotsa jõudnud firmad jäävad eelmise aastaga rahule ja valmistuvad jätkuvaks kasvuks, kuid sektori üldseisu hindavad ettevõtted langevaks. Foto: Liis Treimann

"Olen suhelnud mõne tootjaga ja nad on väga äraootaval seisukohal. Nad on võib-olla juba paar hooaega tegelikult kogu aeg öelnud, et no nüüd vist varsti tuleb uksed kinni panna," rääkis ta. Siis on jälle võib-olla töö peale tulnud ja nad on siiski otsustanud jätkata, kuid lihtne ei ole.

"Eesti tootjaid on ju siiski suuresti seotud Rootsi ja Soome klientidega ja kui nende müüginumbrid on kukkunud, siis ei tule ka tootmises nii suuri tellimusi. Ma olen kuulnud, et tellimused on palju väiksemad, kui nad vanasti olid," ütles Tikerpäe.

Siiski paistab sektoris silma ka ettevõtteid, kellel läheb väga hästi. Tekstiili- ja rõivatööstuse TOPis esimese koha pälvinud Frictape kasvatas kasumit neljakordselt ligi 800 000 euroni ja müügitulu kolmandiku võrra ehk 3,25 miljoni euroni.

Kuigi pealtnäha ei ole nööri, köie ja võrgulinade tootjal Frictape’il ja vormirõivastega tegeleval A La Cartel just palju ühist, kimbutavad neid samad probleemid. Kuula saatest, kuidas on ettevõtjad hakkama saanud nii mõnelegi teisele saatuslikuks saanud tarneahelate probleemidega, ESG survega ja kuidas kaitsetööstus sektori tippu veab.

Saadet juhib Ireene Kilusk.