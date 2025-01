Tagasi 20.01.25, 12:53 Eesti investoreid üles kütnud idufirmale terendab päästerõngas Tšehhist Idufirma FleetFox raha kaasamine algas tüliga, kuid firma juht Martin Kristerson kinnitab, et aktsionäridega otsitakse kompromissi, rahastusringi läbikukkumine ei ole variant.

Avalik arutelu teeb olukorra kindlasti keerulisemaks ja tõstab riski, et uus investor ei tule plaaniga kaasa, rääkis FleetFoxi juht Martin Kristerson Äripäeva raadios. Foto: Raul Mee

Tšehhi institutsionaalne investor on andnud tingimusliku kinnituse, et aitab suures osas autoparkide täishooldusteenuse firma rahakaasamisringi lõpuni viia. Kokku on FleetFoxil plaan kaasata 2 miljonit eurot.