Tagasi 22.01.25, 15:56 Reform viis räästa alla. Jäätmekäitleja: keegi ei taha vastutust võtta Jäätmekäitluse sektor on uuenduste ootel, kuid omavalitsused ei tee koostööd ja riik vaatab pealt.

Jäätmekäitlejad pole oma eesmärkideni seni jõudnud. Foto: Andres Haabu

Ettevõtte Cronimet Nordic ostu- ja müügijuht Marko Erlich tunnistab, et jäätmekäitluse reform on laialivalguv. "Keegi ei taha vastutust võtta. Iga omavalitsus on jäetud üksi," rääkis Erlich.

Müügijuhi sõnul peaks lähedasem olema ka riigi ja valdkonna ettevõtete koostöö. "Riik peaks olema ennekõike jäätmekäitlusettevõtele partner," tõdes ta.

Tootjavastutusorganisatsiooni juhatuse liige Kristiina Dreimann tõdeb, et kulud ja mahud aina kasvavad. Ta toob esile, et kõige rohkem on näha sisendhindade, transpordihindade ja tööjõukulude kasvu. Ka jäätmemahtude kasv on hoogustunud, mis Dreimanni sõnul on aga positiivne.

“Selleks, et materjal jõuaks uuesti tootmisse, peaks olema hästi toimiv materjaliturg,” ütles Dreimann. Metallil tema sõnul see väärtus on, aga mis puudutab plastikut või joogikartongi, siis seal see turg pigem puudub.

Intervjueeris Joonas-Hendrik Mägi.