Tagasi 23.01.25, 12:40 Hänni prognoosib Balti börsile paremat aastat kui USA omale Kawe Kapitali partner Kristjan Hänni prognoosib Balti börsile ilusat aastat, samal ajal teeb USA börs teda skeptiliseks.

Investeerimisanalüütik Kristjan Hänni. Foto: Raul Mee

"Ma arvan, et see võiks olla Baltikumile taasärkamisaasta. LHV prognoosis umbes 15-protsendilist tõusu, kuid see võib mingil määral olla isegi suurem. Stsenaarium on selline, et Baltikumi turud võiksid tõusta kindlasti rohkem kui Ameerika turud," märkis Hänni.