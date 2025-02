Tagasi 03.02.25, 12:58 Narkotestide idufirma sihib 700 miljoni eurost käivet Hiljuti auhindu pälvinud kiirteste arendav idufirma SafePAS loodab juba Eestis kasutusele võetud narkoteste mujal Euroopas ja Põhja-Ameerikas müüma hakata, mis lennutaks ettevõtte käibe kiiresti sadade miljonite eurodeni.

SafePASi juht Jekaterina Mazina-Šinkar (paremalt teine) teenis sTARTUp Day esitlusvõistluse peaauhinna. Foto: sTARTUp Day

“Kui me rääkisime politseiga, vaatasime kõiki turge ja seda, kui palju neid tooteid on hetkel müügis, siis me ise arvame, et 2032 suudame 7000 seadet müüa üle maailma,” rääkis SafePASi kaasasutaja Jekaterina Mazina-Šinkar. Tema sõnul tooks selle eesmärgi saavutamine juba 700 miljoni euro suuruse käibe.

Milliseid teiste SafePAS täpsemalt arendab, kuidas nad on pälvinud erinevate riikide politseiametite tähelepanu ja kuidas ettevõte Tallinna Tehnikaülikoolist välja kasvas, saate kuulata intervjuust.

Küsis Meelis Mandel.