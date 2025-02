Tagasi 05.02.25, 13:02 Noored filmitegijad: ega raha häid mõtteid juurde too, aga saab inimestele palka maksta ja süüa Väke eelarve võib viia loomingulisemate lahendusteni ja ka 500 euroga on võimalik väga hea film teha, kuid korraliku rahastusega on see töö oluliselt mugavam, rääkisid režissöör Meel Paliale ja produktsioonifirma Tallifornia kaasasutaja Tõnu Hiielaid.

Režissöör Meel Paliale Foto: Robin Roots/Õhtuleht/Scanpix

“Ega raha häid mõtteid rohkem juurde ei too, aga lihtsalt on võimalik maksta inimestele palka ja on võimalik süüa korralikult. See kindlasti teeb seda kõike palju mugavamaks,” rääkis Paliale.

Oma viimasele filmile “Pikad paberid” õnnestus Palialel saada nii iduinvestor Rain Rannu suurosalusega produktsioonifirma Tallifornia kui ka Eesti Filmi Sihtasutuse toetus. Siiski oli 430 000 euro suuruse eelarvega film Eesti mõistes keskmisest poole odavam. Selle vaatamata valis Kultuurkapital “Pikad paberid” aasta filmiks.

Intervjuus rääkisid Paliale ja Hiielaid, millest sõltub Eestis filmile rahastuse saamine, mis kriteeriumite järgi pannakse võttemeeskond kokku ja kuidas käib koostöö näitlejatega. Samuti tuli juttu “Pikad paberid” valmimise telgitagustest ja sellest, kuidas Paliale Rannu ja Hiielaiu usalduse võitis.

Küsis Ireene Kilusk.