Tagasi 06.02.25, 11:00 LHV analüütik: Trump võib Eesti majanduskasvu kärpida Kui jaanuaris prognoosis LHV veel Eesti majandusele tänavuseks 1,4% kasvu, siis USA president Donald Trump on kasvatanud ebakindlust, mis võib ka Eesti majanduskasvu tänavu kärpida, hoiatas LHV analüütik Triinu Tapver.

LHV analüütik Triinu Tapver Foto: Priit Mürk/ERR/Scanpix

“Mina korrigeeriksin majanduskasvu varsti ilmselt allapoole, kui jätkub taoline olukord Donald Trumpiga, kuna lihtsalt ebakindlus on suurenenud ja negatiivse stsenaariumi tõenäosus on kasvanud. Kui tõesti tulevad tariifid, siis see suruks Euroopa majandust allapoole ja kaudselt surub loomulikult ka Eesti majandust allapoole,” rääkis Tapver Äripäeva raadiohommikus, kus ta avaldas ka, mis muutusi ta prognoosib euriborile ja inflatsioonile.

Intervjuus rääkis Tapver ka, miks oli detsembri tööstustoodangu langus üllatav ja miks on Eesti tööstus nukras seisus. Ta tõi välja, mida positiivset ta tööstuses näeb ja mis valdkondadel läheb tänavu töösuses ilmselt paremini ja mis valdkondadel kehvemini.

Tapver selgitas ka, kuidas võib Hiina ja USA vaheline kabandussõda Euroopat mõjutada.

Küsis Janno Riispapp.