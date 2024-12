Tagasi 10.12.24, 11:40 Ekspert on kindel: kevadel tervitame majanduskasvu Kuivõrd ekspordinumbrid näitavad pärast pikaajalist kahanemist kasvu, siis sellest hoolimata viimases kvartalis majandus ei kasva, rääkis LHV makroanalüütik Triinu Tapver.

LHV makroanalüütik tänavuseks aastaks majanduskasvu ei prognoosi, aga uue aasta algus annab lootust paremaks tulemuseks. Foto: Liis Treimann

Tapver ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et tema ei paneks neljandasse kvartalisse oma panuseid. “Aga kes seda teab, mis sealt saab?” lisas ta.

“Paneksin pigem panuse järgmine aasta esimesse või teise kvartalisse,” sõnas analüütik. Ta selgitas, et kuigi eksport on kasvanud ilusasti, siis peaks olema ka kindel, et see on pikaajaline trend, mitte ajutine kasv.

Tapver tegi juttu ka sellest, mis valdkonnad ja ettevõtted võiksid olla ekspordikasvu taga ning milliseks ta prognoosib järgnevate kuude ekspordinumbreid.

Vestles Janno Riispapp.