Tagasi 14.01.25, 18:05 Tippjuhi viis rahvusvahelise perefirma etteotsa julge telefonikõne Soome pereettevõtet SOL Balticsit juba 11 aastat juhtinud Rinel Piusi teekond ettevõtte juhiks sai alguse tema enda initsiatiivil. “See on hea lugu. Ma tegelikult ise helistasin neile, ütlesin, et ma olen tööturul saadaval ja küsisin, et kas on midagi pakkuda.”

Foto: Andras Kralla

Soome omanike ja Rinel Pius i esimene kokkupuude oli tegelikult juba 25 aastat tagasi, kui SOL Eestisse tuli. Siis nad otsisid ise mehe üles ja pakkusid talle tööd, aga sel hetkel loobus Pius pakkumisest.

15 aastat hiljem, kui Pius neile tagasi helistas, oli hea kokkusattumus, et ettevõte oligi täpselt uuesti inimest otsimas. “Sain hea õppetunni, et kui mõni mõte pähe tekib, siis ei tohi olla võltstagasihoidlik ja jätta soovitud samme astumata,” ütles pereettevõtte tegevjuht.

Rinel Piuslile väga meeldib pereettevõtet juhtida, olgugi et see pole tema enda perekonna oma. “SOLi pere meeldib mulle. Ma olen tundnud siin enda juhiks küpsemist, samal ajal kui eelnevas karjääris tavalistes ettevõtetes on olnud juhiks kujunemine,” nimetas ta.

Pius tunneb, et on välja teeninud perefirma omanike Peppi Kaira ja Juhapekka Joroneni usalduse ja saab äri juhtida ilma piiride ja ultimaatumiteta – et kui selleks kuupäevaks midagi tehtud ei ole, on jama majas. Tema sõnul pole omaniku eesmärk ainult kasum, vaid ka ettevõtte ja inimeste areng. Omanikud soovivad tema sõnul, et 180 aasta vanune pereettevõte kestaks veel paarsada aastat, mis annab Piusile hea tunde, et omanik seisab tema ja meeskonna taga. “Juhatuse koosolekud koos omanikega on SOLis mõnusad vestlused. Terve päeva kestvad ühised arutelud ettevõtte tulevikusuundadest,” lausus ta.

Pius kirjeldas, et SOLis on vabaduse ja vastutuse kultuur, mis tähendab õigust koostada oma plaanid ise ja panna endale ise eesmärgid. Omanik ei ütle ühtegi numbrit ega eesmärki ette. See tekitab iseenda plaanide ees suure vastutustunde. “Meil on suur respekt selle vastu, et omanik üle lahe usaldab meid nii täielikult. Tunneme, et peame sellele usaldusele vastama. Just seetõttu oleme ise esimesed, kes tahavad ambitsioonikaid eesmärke seada ja neid täita,” jagab Pius.

Pereettevõtluse plussiks peab SOL Baltics i juht kiirust. Vahel saab mõni suur otsus või Piusi ettepanek omanike poolt juhatuse tasemel kooskõlastatud 45 minuti jooksul. Samuti meeldib talle, et kui on vaja, siis saab ta 5 minutiga kontakti enda otsese juhiga, kes on üks omanikest.

Soomes peakorteris käies veedavad omanikud uute töötajatega terve päeva, teevad majas ekskursiooni, viivad sööma ning tutvustavad ettevõtte kultuuri. “Töötajatel on alati hämming, et pea poole miljardilise käibe ning 14 000 töötajaga ettevõtte omanikud neile terve päeva pühendavad,” jagab Pius.

Missugused on hetkel pereettevõtte suurimad väljakutsed ning kuidas on üle lahe elavatele omanikele selgitada Eesti majandusolukorda ning pidevaid maksumuudatusi, saad kuulata pereettevõtlusele pühendatud podcast’ist “Võitjate põlvkonnad”.

