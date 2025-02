Võltskaubaga sahkerdamine võib vabaduse võtta kuni kaheks aastaks

“Kõigil on erinevad tugevused ja nõrkused, üks on distsiplineeritum, teine kreatiivsem ning ei saa varjata, et esimene emotsioon võib teinekord olla pahandamine, et miks teine pool ei või samamoodi mõelda, aga see läheb kiirelt üle,” rääkis perekond Vaikjärv kriitikaga toime tulemisest pereettevõttes.