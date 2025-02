Tagasi 14.02.25, 08:48 Swedbank käivitas fondi, millega tahab jätta jälje Eesti haridusse Swedbank käivitas 10 miljoni eurose sihtkapitaliga Targa Tuleviku Fondi, millega võiks jääda jälg Eesti hariduse mõnda suuremasse muudatusse, ütles Swedbanki juht Olavi Lepp.

Olavi Lepp Foto: Liis Treimann

Lepp rääkis Äripäeva raadiole antud intervjuus, et isiklikult tahab ta näha, et tekiks uusi õpetamisviise. "Neid on katsetatud, aga need ei jõua laiema üldsuseni," märkis Swedbanki juht.

Olavi Leppa intervjueeris Joonas-Hendrik Mägi.