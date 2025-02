Investeerimisportaal Lightyear , mille kaasasutaja ja tegevjuht on Martin Sokk , on oluliselt raputanud meie kohalikku investeerimismaastikku. Võiks isegi öelda, et ilma tema sekkumiseta maksaksime investoritena veel praegugi väga kõrgeid teenustasusid kodubörsist kaugemal tehtavate tehingute eest.