Tagasi 26.02.25, 10:44 Valeria Kiisk nimetas Euroopa börsil kolm sektorit, kus oodata head tootlust Euroopa börsil tasub vaadata kaitsetööstuse, pankade ja üllatavalt ka luksuskaupade poole, rääkis Redgate Capital partner Valeria Kiisk

Kuula intervjuust, miks on investorite tähelepanu liikunud Euroopa aktsiatele ja kas need jõuavad USA aktsiatele järele. Foto: Liis Treimann

Tarbimine suureneb ja inimeste kindlustunne kasvab, rääkis Kiisk. "Kuigi siin on jällegi oma küsimärke, siis tundub, et hetkel tõesti on need valdkonnad, kus ollakse üsna heal järjel," lisas Kiisk.