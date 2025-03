Tagasi 04.03.25, 10:58 Ametnikud ajavad hulluks. “Ettevõtjad küsivad, miks nad üldse äri teevad” Eestis üha kasvav bürokraatia pärsib ettevõtlust ning on pannud osa ettevõtjaid küsima, miks nad üldse sellega tegelevad, ütles E-Kaubanduse Liidu juht Tõnu Väät.

E-Kaubanduse liidu juht Tõnu Väät Foto: Raul Mee

Lisaks eksistentsiaalsetele küsimustele kaaluvad ettevõtjad oma firmade registreerimist teistesse riikidesse, kus järelevalve ning koormavad ja piiravad nõuded neid vähem mõjutaksid, märkis Väät Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

“Aus kaupmees hakkab millestki kõrvale vaatama ning sellest kannatab riik ja maksulaekumine,” sõnas ta ja lisas, et ametnikud on tublid ja teevad oma tööd, kuid ülereguleerimine on läinud üle käte.

Väät tõi hommikuprogrammis palju erinevaid näiteid, mis pisiasjade kallal ametnikud nääklevad ning kuidas ettevõtlust takistatakse. Samuti rääkis ta, kuidas suurettevõtted ametniku radarile ei jää ning kuidas Aasia kaupmehed makse ei maksa.

Vestles Aivar Hundimägi.