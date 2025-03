Tagasi 06.03.25, 06:00 Auto|Piloot. Proovisime kanda kinnitanud Hiina margi autosid ja leidsime hunniku hädasid GWM on esimene Hiina automark, mis Eestis edu saavutanud, ent selle staarmudel osutub põhjalikumal tutvumisel päris väetiks ning kaks korda kallimalgi on häirivaid vigu.

GWM Ora 03 (vasakul) müüs mullu päris kenasti, GWM Wey 05 arvatavasti jääbki üpris harvaks nähtuseks. Foto: Liis Treimann

Hiina tuleb, Hiina võtab, Euroopa autotootjad maha matab. Või vähemasti niisugune mulje võib tekkida, kui jälgida suure rahvavabariigi autosid käsitlevaid kajastusi.

Hiina autod – valdavalt elektrilised, aga ka pistikhübriidid – pole üksnes väga soodsad, vaid seejuures nüüdseks sama head kui teada-tuntud nn traditsiooniliste markide mudelid, tegelikult paremadki, väidavad mitmed eksperdid, vaatlejad ja muidukommentaatorid enesekindlalt. Internetiavarus on täis „hiinakate“ ülevaateid-arvustusi, kus midagi hullu küll välja ei tooda. Loed ja vaatad, missugust vahvat tehnikat obskuurse nimega masin evib, ning mõtled: osta või ise!

Kui nii, siis mul on teile uudiseid – te olete olulisest infost ilma jäänud.

Jah, Hiinast sisse voolavaid neljarattalisi tuleb tõsiselt võtta. Riigi eestvedamisel varakult elektriautodele panustamine on end kuhjaga ära tasunud. Hiina autod ei ole enam naljanumbrid, oma ahvatlevate hindadega võtavad need Euroopas maad. Nende kiire arengu põhjal tehakse kohati kosmosesse kiskuvaid ennustusi. Aga…

Praeguste Hiina sõidukitega lähemalt tutvudes võib avaneda hoopis teistmoodi maailm kui see, milles energilised juutuuberid ja laisalt kirjutatud tekstide autorid näikse elavat, Lääne tootjate peatse lõpu kuulutajatest rääkimata. Veenev esmamulje võib erinevate hädade tõttu tükkideks pudeneda ning Hiina kvaliteet üdini ebausaldusväärne tunduda. Hiina autol ja Hiina autol on vahe, nii nagu kõiki „vanu tegijaid“ ei saa ühe puuga lüüa, ent noil hetkedel tahaks öelda, et jutt nende tipptasemest on täielik %&$#?@!

Järgneb üks sellistest kordadest.

Tegija siin, tegija Venemaal

2024 kujunes aastaks, mil hiinlased said Eesti autoturul kanna maasse, ning seda peamiselt tänu GWM-i ehk Great Wall Motori siiamaile saabumisele. GWM-i mängulise disainiga täiselektrilist linnaautot Ora 03 registreeriti Eestis mullu 78 tükki, ainult viie võrra vähem kui uusi kitsamate tuledega Tesla Model 3-id . Seejuures ei alustatud Ora müügiga päris aasta alguses, vaid veebruaris. Ora on esimene Hiina auto, mida eestlased on arvestataval määral ostnud. Neid näeb nii Tallinnas kui mujalgi.

Sügisel lisandus valikusse GWM Wey 05, Lexus RX-i mõõtu luksusliku hõnguga pistikhübriidne maastur. Äripäev sõitis mõlema mudeliga. Lähiajal jõuab kohale „null-viie“ väikevend GWM Wey 03.