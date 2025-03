Tagasi 28.03.25, 11:43 Tesla aktsiaid võib võrrelda lihaveistega, aga lihaveised on haruldasemad Veiseliha hind on hüppeliselt kasvanud ja nii vähe loomi oli Maarjamaa pinnal viimati peale Põhjasõda.

Euroopa farmides avastatud suu- ja sõrataud on järsult kergitanud veiseliha hinda. Foto: Veiko Tõkman

Maheveiste kasvataja Kalmer Visnapuu sõnul on lihaveiste omamine ja juurde muretsemine praegusel ajal väärt investeering. "Olen päris palju kuulnud, et kui osta Tesla aktsiaid, oled aasta pärast finantsvaba. Samas pole ma aga kuulnud kedagi ütlemas, et ta võttis kolmkümmend lihaveist ja saavutas täieliku vabaduse," tõdes Visnapuu.