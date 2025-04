Tagasi 09.04.25, 12:09 Tarmo Tamm konkurentsiseadusest: ettevõtjad ei mõista, kui oluline see neile on Riigikogu keskkonnakomisjoni liikme Tarmo Tamme hinnangul ei saa ettevõtjad konkurentsiseaduse olulisusest lõpuni aru.

Riigikogu liige Tarmo Tamm. Foto: Liis Treimann

Tamme sõnul võib seaduse valesti mõistmine väga suureks koormaks osutuda. "Minule on vähemalt tundunud, et isegi ettevõtjad ei saa aru, et see seadus on neile oluline. Tegelikult on väga oluline," rääkis ta.

Küll aga usub pikaaegne ettevõtja ja praegune riigikogu liige, et parem rohkem vaielda ja vajadusel isegi trahvi maksta. "Me saame täna oluliselt parema seaduse, kui me oleksime selle kohe hooga vastu võtnud. Pärast oleks mitmeid kohtuasju ja rikutud elusid," lausus Tamm.

Saates arutleti ka selle üle, kuidas on seaduse ümber toimunud vaidlused mõjutanud Eesti mainet ning millal võiks oodata lõplikku selgust.

Lisaks Tammele on stuudios teemale selgust andmas ka advokaat Tanel Kalaus.

Intervjueeris Joonas-Hendrik Mägi.