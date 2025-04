Tagasi PRO 21.04.25, 16:00 Treener talentidest: Eestis on sirgeid puid lihtsam leida Treener Rivo Vesiku hinnangul on Eestis lihtsam talendikaid sportlasi märgata, sest meid on vähe.

Tipptreenerid Rivo Vesik ja Henry Hein.

Foto: Raul Mee

"Ma arvan, et Eesti väiksus on tegelikult pluss. Me suudame leida neid sirgeid puid metsast lihtsamalt," rääkis suvisel olümpial Šveitsi rannavõrkpalli paari pronksmedalile juhendanud Vesik.