Tagasi 29.04.25, 11:28 Veerand kaardimaksete käibest tehakse välismaise kaupmehe juures Ligi 25% Eesti kaarditehingute käibest tehakse välismaa internetikaupmeestega ning see osakaal on paari aastaga tohutult kasvanud, rääkis LHV panga makroanalüütik Triinu Tapver.

Erinevad internetikaubamajad, kus eestlased tihti šoppavad

Foto: AFP/Scanpix

“See on väga suur osa, mis meil seal jaekaubanduses ju tegelikult kaotsi läheb,” ütles Tapver Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Ta tõi välja, et 2023. aastal tehti 17-19% tehinguid välismaa poodidega, mis peamiselt kipuvad olema Hiina odavad veebikaubamajad.

Tapveri sõnul on see trend sel aastal tugevalt süvenenud, et eestlased ostavad aina vähem kohalike kaupmeeste kaupu.

Makroanalüütik seletas lahti ka uued jaekaubanduse müügimahu numbrid ning vaatas nende taha. Samuti tuli juttu ka kaubandussõjast ning kuidas see jaeturgu hakkab mõjutama.

Intervjueeris Martin Teder.