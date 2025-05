Tagasi 19.05.25, 14:00 Ajutine, aga oluline. Teeninduse ekspert soovitab suvetöötajaid võtta kui püsivaid Kevad ja suvi toovad Eesti teenindusse hooajatöötajate laine, mis seab juhid silmitsi tuttava, ent väljakutseid täis ülesandega: kuidas panna ajutine tiim kiiresti ja kvaliteetselt tööle?

Saatejuht Maarit Eerme ja kogenud teenindusjuht Rain Tunger

Foto: Äripäev

Saates “Teeninduse teejuht” arutleb saatejuht Maarit Eerme koos kogenud teenindusjuhi, restoranipidaja ja koolitaja Rain Tunger iga, milline on edukas hooajatöötaja teekond alates värbamisest kuni sujuva sisseelamise ja motiveeritud töötamiseni.

Rain Tunger jagab oma 26aastase kogemuse põhjal, miks teeninduses on suhtumine olulisem kui toote tundmine, milliseid koolitusi ja tööriistu hooajatöötajate puhul kasutada ning kuidas luua tugevat meeskonnavaimu isegi lühikeseks ajaks liituvate töötajate seas. “Teenindaja töö on eluülikool, kus õpitakse kriitilist mõtlemist, stressitaluvust ja suhtlemisoskusi,” ütles Tunger ning rõhutas, et hea teenindus algab heast juhist, kelle roll on olla kohal, hooliv ja eeskuju.

Saade pakub praktilisi näiteid ja soovitusi, kuidas hooajatöötajatest võivad saada väärtuslikud püsimeeskonna liikmed ning miks iga investeering inimesse tasub end lõpuks ära.