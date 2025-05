Tagasi 19.05.25, 08:46 Eesti Panga ökonomist: lähiaastatel kasvab palk oluliselt aeglasemalt Eesti Panga ökonomist ja majandusteadlane Kaspar Oja näeb, et lähitulevikus palgakasvu kiirus väheneb.

Eesti Panga ökonomist ja majandusteadlane Kaspar Oja.

Foto: Liis Treimann

"Eelmisel kümnendil oli tavaline palgakasv umbes 7 protsenti aastas. Arvestades aga seda, et meie hinnatase on juba jõudnud Euroopa Liidu keskmise lähedusse ja me ei näe seda, et tootlikkuse kasv oleks väga kiire, siis me peaksime nägema selget palgakasvu aeglustumist lähiaastatel," rääkis Oja.