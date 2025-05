Tagasi 26.05.25, 14:00 Erkki Keldo: eestlastel võib olla oluline roll Saksa tööstuses Eesti tööstuse kevadesse lisab elulootust mullusest 17 protsenti parem ekspordinäitaja ja kiidusõnad, mida majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo Hannoveri messil eestlaste kohta kuulis.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo vahendas Äripäeva raadios muljeid Hannoveri messilt, kus eestlaste maine on nii hea, et uuritakse suisa, kuidas Saksa tööstuses võiks meist abi olla.

Foto: Liis Treimann

„Meie eksport on taastumas. Märtsis olid väga head numbrid ja eelmise aasta märtsiga võrreldes oli kasv 17%,“ märkis Keldo. Minister tutvustas saates ”Tööstusuudised eetris“ värsket ekspordistrateegiat, mis parasjagu kooskõlastusringil ettepanekuid kogub. Uues strateegias on sõnastatud neli selget fookussuunda, kuna Eesti majanduse kasvule pööramises mängib eksport ülisuurt rolli.

„Olin hiljuti Hannoveri messil, kus eestlaste maine on väga hea. Nähakse võimalusi, et eestlased võiksid olla abiks Saksa tööstuse digitaliseerimisel ja automatiseerimisel, aga selleks on vaja, et avalik sektor teeks oma tööd ja aitaks uksi avada, aga ka ettevõtjad peavad olema kohapeal,“ rääkis ta.

Saates tuli juttu veel bürokraatia vähendamisest, konkurentsivõimest ja kaitsetööstusest. Keldo rääkis ka kuu keskel toimunud Euroopa Liidu väliskaubandusministrite kohtumisest. „Kolleegide meeleolu väga must ei olnud, aga samas pole keegi ka õnnelik sellise potentsiaalse kaubanduspinge või ‑sõja üle,“ kirjeldas ta.

Et tööstusinvesteeringute realiseerumine oleks kiirem, tutvustati mõni nädal tagasi valitsuses erinevaid planeeringute tõhustamise valikuid, et kiiremini vajalikke lube menetleda. „MKM sai sealt ülesande luua keskne kontaktpunkt ehk n‑ö kliendihaldur, et strateegiliselt olulised investeringud liiguks kiiremini,“ rääkis ta.

Saadet juhib Harro Puusild.