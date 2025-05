Abielupaar alustas eduka pagariäriga vanemate keldrist. "Nostalgiline, aga sinna tagasi ei tahaks"

Eelmise aasta lõpus kolis Eva ja Raido Soosaare asutatud Samliku Pekker Türile tööstushoonesse. "Me ootasime tööruumile viis aastat aknaid. Ei ole igatsust pisikese pimiku järgi, aga tore on mõelda, et niimoodi sai alustatud," rääkis Raido.