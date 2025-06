Tagasi 05.06.25, 13:00 Grete Arro: meil on vaja loobuda majanduskasvu püüdlustest Teadlane ning haridus- ja keskkonnapsühholoog Grete Arro ütleb, et majanduses on vaja teha jõulisi muutusi: vähendada tööpäevade arvu, panna poed varem kinni ja loobuda majanduskasvu püüdlustest.

Veel on võimalik hoida sidusat ühiskonda, kus inimeste põhivajadused on rahuldatud, kuid see nõuab radikaalseid samme majanduse ümberkujundamises, ütleb teadlane ning haridus- ja keskkonnapsühholoog Grete Arro. Foto: Katriin Krünberg/ERR/Scanpix

Grete Arro rääkis saates "Kestlikul kursil" – mis kandis enne nime "Rohepöörde praktikud" –, et kui inimväärne elu on saavutatud, ei tõsta majanduskasv sugugi inimeste heaolu. Vastupidi, ulatuslikud uuringud näitavad, et püüdlused materialismi, võimu ja teatud välimuse poole halvendavad vaimset tervist, ütles ta.

Priiskavate soovide ja harjumustega kulutame kordades liiga palju planeedi ressursse – see on fakt. "Planetaarsete piiride ületamine toob kaasa meile sellise kulu, et me võime oma tänase elustiiliga hüvasti jätta. Selline kulu saab tõenäoliselt olema tagasipöördumatu," rääkis Arro.

Seda on aga raske inimestele selgitada. Arro sõnul polegi rääkimisest kasu. "Kõnelema peavad need, kelle teadmised peavad muutuma. Alguses nad kõnelevad võib-olla valesti, jäävad mingid asjad puudu, aga selleks on vaja eksperti appi, kes aitab märgata ja konstrueerida seda uut teadmist."

Saates on juttu vestlustest skeptikute ja vandenõuteoreetikutega. Samuti suurtest süsteemsetest muutustest, näiteks töönädala ja -koormuse vähendamisest, poodide lahtiolekuaja lühendamisest ja keskkonnavaenulike reklaamide keelamisest.

Lisaks selgitab Arro, kuidas kõik sõjad on seotud loodusressurssidega, ent kuidas maailmas eksisteerib praegugi kultuure, kes suudavad elada sõdimata ja loodust austades.

Saadet juhib Karmen Laur.