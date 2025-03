Tagasi 16.03.25, 11:08 Mare Pork: kuidas vabaneda sõjahirmust ja elust rõõmu tunda Legendaarne koolitaja ja psühholoog Mare Pork on veendunud, et hirm ja viha teevad inimese rumalaks, mistõttu ei maksa sellele liialt aega kulutada.

Mare Pork Foto: Raul Mee

"Võib-olla see kõlab liiga kelmikalt, aga sellesse kriisi võiks suhtuda põnevusega. Just selle erakordsuse tõttu," ütles Mare Pork "Äripäeva arvamusliidri" saates.

Äsja möödus viis aastat globaalse pandeemia ja kolm aastat Ukrainas täiemahulise sõja algusest. Porgi sõnul tuleb osata nendes kriisides elada, sest mitte midagi muud üle ei jää.

Tema sõnul elame ka globaalpoliitiliselt pöördelistel aegadel, kus maailma olulisima riigi etteotsa pole sattunud ei vähemat kui terroristlike võtetega mees.

"Šokeerimine on tuntud mõjutustehnika. Aga see on paraku terroristi tunnus. Hirmu ja viha tekitamine on terrori põhivahend," rõhutas Pork.

Siiski on tal ka ainuüksi poliitsfääri analüüsides ka lohutavaid sõnumeid: "Oli see Platon oma "Politeias" või kirjutas seda keegi teine vanadest tarkadest, et iga võim hävitab ennast ise oma põhimeetoditega liialdamise kaudu. Ja praegu näeme me ilmselgeid liialdusi ja lollust."

Intervjuus selgitas Pork, kuidas mõjutavaid meid eksistentsiaalsed kriisid ning kuidas lasta lahti hirmust ja tunda rõõmu.

Intervjueeris Indrek Lepik.