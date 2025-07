Tagasi 25.07.25, 06:00 Rainer Ratnik: ära AI-ta end ise abitusse Mida rohkem tehisaru tööriistu on kasutusel selleks, et olla edukas, seda enam on vaja väga võimekaid inimesi, kelle tegelikke oskusi ja tugevusi need tööriistad võimendavad, kirjutab advokaadibüroo Widen tegevjuht ja vandeadvokaat Rainer Ratnik.

Vandeadvokaat Rainer Ratnik esinemas konverentsil Cybercation.

Foto: Erlend Štaub

Sagedasti lõõbitakse Põhjamaade ärikultuuri üle, kus iga teisele küsimusele on vastus, et tuleb teha koosolek. Omamoodi stereotüübiks on kujunemas 2025. aasta inimene ja LinkedIni mõjuisik, kelle jaoks et vähe on küsimusi, millele ei ole vastus AI.