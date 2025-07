Politoloog: Michali juhitool kõigub, aga ta ei kuku

Politoloog Tõnis Leht leiab, et olenemata Tallinna linnas opositsiooni langemisest ja äärmiselt madalast reitingust, on Kristen Michali tool Reformierakonna esimehena veel üpris kindel. Äkilisi muutusi ei tule isegi siis, kui erakond kohalike omavalitsuste valimistel põrub.

"Ei ole selget ja konkreetset alternatiivi, mis erakonna reitingut päästaks. Tuletame meelde, et meil on juba toimunud selle valimistsükli jooksul üks Reformierakonna juhi vahetus, on toimunud valitsusvahetusi ehk koalitsiooniremonte. Kui Michal peaks sattuma väga tugeva sisemise surve alla, siis see juhivahetus tähendaks tunnistamist, et senine juht ja erakond ei ole üldse hakkama saanud ning sinna jõudmiseni on veel väga palju minna," rääkis Tõnis Leht saates “Poliitikute töölaud”.