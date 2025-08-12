Tagasi 12.08.25, 11:48 Kalev käibemaksu langetamist ei poolda: siis on vaja leida raha kuskilt mujalt Toidutööstus Orkla ei poolda toidu käibemaksu erisuse tegemist, sest kokkuvõttes see ei aitaks muret lahendada, rääkis Eesti kontserni müügidirektor Andrei Holm.

Toidu käibemaksu alandamist pooldab pea 100 000 inimest.

Foto: Andras Kralla

“Käibemaksu alandamine meid ei aita,” ütles Holm Äripäev raadio hommikuprogrammis. Ta selgitas, et riigil on kindel põhjus, miks makse korjatakse, ning toidu käibemaksu alandamisel peab vaatama tervikut. “Vähendada ühes kohas ja suurendada teises kohas ei ole kõige mõistlikum.”

Kui toidu käibemaksu alandada 10 protsendipunkti võrra, siis 10 protsenti makse on vaja korjata kuskilt mujalt, märkis Holm.

Juttu tuli ka sellest, miks on Kalevi šokolaadide hinnad ikkagi nii kõrged, millal võiks hinnatõus peatuda ning kui palju on kõrge hinna tõttu šokolaadiostjaid turult kadunud.

Küsis Kristjan Kurg.