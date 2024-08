Tagasi 07.08.24, 14:00 Laomajanduse digitaliseerimine: millest alustada? Kui ettevõtte laomajandus toimub paberi, pliiatsi ja Exceli tabeliga ning soovitu leidmine laoplatsilt võib võtta aega tunde, on vaja midagi kiiremas korras ette võtta. Kuidas ja millest alustada? Sellele küsimusele otsitakse vastust „Logistikauudised eetris“ lavajuttude erisaates.

Laoseis 2024 konverentsi aruteluring. Foto: Raul Mee

Saade on salvestatud tänavu kevadel toimunud konverentsil „Laoseis 2024“, kus tehisintellekti kasutamise ja digitaliseerimise võimaluste üle ladudes ja tööstusettevõtetes arutlesid Schenker Eesti lao juht Riido Reiman, Tempest Elva tootmisüksuse juht Lichettey Aavik, tarkvarateaduste instituudi arendusjuht Juhan-Peep Ernits ning Mentosteer tegevjuht ja tehisintellekti strateeg Toomas Mõttus.

Selgub, et digitaliseerituse tase on ettevõtetes väga erinev ning endiselt palju on neid, kus kogu laomajandus toimub paberil ja pliiatsiga. Kust ja kuidas digitaliseerimisega alustada?

Vestlusringi juhtis Coop Eesti keskühistu tegevjuht Rainer Rohtla.

