14.11.25, 10:38 Petturid tegutsevad ka Boltis. “See on nagu kassi-hiire mäng” Ka Bolti platvormidel tegutsevad läbi erinevate teenuste petturid. Kuigi täpset numbrit, kui palju pettureid Bolt päevas tuvastab, ettevõte ei avalda, siis pettustevastase tiimi juht Jaanus Uudmäe tõdeb, et tegemist on suure probleemiga.

Bolt Foodi kuller

Foto: Andras Kralla

“Pettuse ürituste probleem on ikka massiline. Me ei räägi siin, et tegeleme ühe-kahe petusega päevas, siin on ikkagi suured mustrid,” rääkis Uudmäe Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Bolt peab oma pettustetuvastamis süsteemis reegleid muutma kelmide pärast kümme korda päevas. “See on nagu kassi-hiire mäng, et kui meie leiame mingisuguse pettuse mustri, meie teeme reegli, siis ega pätid alla ei anna. Nemad ju üritavad oma käitumist natuke muuta, et nendes reeglites kõrvale hiirida ja tavaliselt kümme muutust tuleb meil päevas niimoodi,” selgitas Uudmäe.

Bolti Tallinna tiimini jõuavad kogu maailma pettusejuhtumid.

Intervjuus rääkis Uudmäe, kuidas Bolt võttis vahele Bolt Foodi platvormil tegutsenud jäämüüja, kes tegi kahtlastelt suuri tehinguid. Samuti selgitas ta, kuidas kelmuste tuvastamine Boltis käib ning kuidas neid ennetatakse.

Küsis Polina Volkova.