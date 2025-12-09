Kamp eestlasi käis aastaid Austria suusamägedel raha teenimas. "Ma oleks võinud seda tasuta ka teha"

ST Sisuturundus 04.12.25, 13:16

Käesoleval aastal on võlakirjad jõudnud rohkem Eesti investorite vaatevälja. Hoiuseintresside langemise tõttu otsitakse alternatiive ning seda teevad eelkõige need investorid, kes soovivad oma portfellis riske hajutada või vältida aktsiaturgude riski.