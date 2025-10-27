Tagasi 27.10.25, 14:13 Tööstusminister: meie majandus vajab tarka tööstust. „Peame suutma tooteid kõrgema hinnaga müüa“ „Meil ei ole enam odav tööjõud, odavaid sisendeid on raske saada, mis tähendab, et meie konkurentsivõime peab olema tark tööstus ja nutikad lahendused,“ ütles minister Erkki Keldo. ”Peame suutma aina kõrgema hinnaga tooteid ja teenuseid väljapoole müüa.“

Tööstusminister Erkki Keldo.

Foto: Jarmo Järvsalu

Minister lisas, et selleks on riigil pakkuda ka mitmeid meetmeid.

Hiljuti selgus, et Saksa kaitsetööstushiid Rheinmetall oli valmis Eestisse ka tehase rajama, kuid riik keeldus, tuues põhjuseks ebasobivad tingimused. Samas Läti võttis Rheinmetalli pakkumise vastu ja nõnda kerkib lõunanaabrite juurde peagi uus tehas.

Keldo sõnul on Eesti jaoks oluline juba see, et Rheinmetall on kohal nii Leedus kui Lätis. „See on tegelikult kogu regiooni kaitsevõimele ja turvalisusele oluline, sest me oleme ju kõik liitlased,“ selgitas minister.

Meie oleme hetkel läinud natuke teist suunda, ütles Keldo. “See teema on küll kaitseministri ja kaitseministeeriumi vastutada, aga meie mõte on see, et loome riigina keskkonna, et nendes kaitsetööstusparkides, kus on tehtud planeeringuid, mõjude hindamisi ja investeeringuid, saavad ettevõtted tulla kohale ja ilma suuremate takistusteta hakata ehitama. See on see, mida on maksumaksja jaoks soodsam,” rääkis Keldo. Ta märkis, et kaitseminister on avalikkusele kinnitanud, et eelarutelud käivad päris mitme suure rahvusvahelise tootjaga.

