  • OMX Baltic−0,01%292
  • OMX Riga0,25%913,11
  • OMX Tallinn−0,14%1 893,95
  • OMX Vilnius0,11%1 262,67
  • S&P 5000,00%6 791,69
  • DOW 300,00%47 207,12
  • Nasdaq 1,15%23 204,87
  • FTSE 1000,11%9 656,46
  • Nikkei 2252,46%50 512,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,27
  27.10.25, 14:13

Tööstusminister: meie majandus vajab tarka tööstust. „Peame suutma tooteid kõrgema hinnaga müüa“

„Meil ei ole enam odav tööjõud, odavaid sisendeid on raske saada, mis tähendab, et meie konkurentsivõime peab olema tark tööstus ja nutikad lahendused,“ ütles minister Erkki Keldo. ”Peame suutma aina kõrgema hinnaga tooteid ja teenuseid väljapoole müüa.“
Tööstusminister Erkki Keldo.
  • Tööstusminister Erkki Keldo.
  • Foto: Jarmo Järvsalu
Minister lisas, et selleks on riigil pakkuda ka mitmeid meetmeid.
Hiljuti selgus, et Saksa kaitsetööstushiid Rheinmetall oli valmis Eestisse ka tehase rajama, kuid riik keeldus, tuues põhjuseks ebasobivad tingimused. Samas Läti võttis Rheinmetalli pakkumise vastu ja nõnda kerkib lõunanaabrite juurde peagi uus tehas.
Keldo sõnul on Eesti jaoks oluline juba see, et Rheinmetall on kohal nii Leedus kui Lätis. „See on tegelikult kogu regiooni kaitsevõimele ja turvalisusele oluline, sest me oleme ju kõik liitlased,“ selgitas minister.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Meie oleme hetkel läinud natuke teist suunda, ütles Keldo. “See teema on küll kaitseministri ja kaitseministeeriumi vastutada, aga meie mõte on see, et loome riigina keskkonna, et nendes kaitsetööstusparkides, kus on tehtud planeeringuid, mõjude hindamisi ja investeeringuid, saavad ettevõtted tulla kohale ja ilma suuremate takistusteta hakata ehitama. See on see, mida on maksumaksja jaoks soodsam,” rääkis Keldo. Ta märkis, et kaitseminister on avalikkusele kinnitanud, et eelarutelud käivad päris mitme suure rahvusvahelise tootjaga.
Saadet "Tööstusuudised eetris" juhib Harro Puusild.
Saadet toetab Radius Machining.
Tööstusminister: meie majandus vajab tarka tööstust. „Peame suutma tooteid kõrgema hinnaga müüa“
00:00
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Tagasi Äripäeva esilehele

