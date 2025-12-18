Tagasi Tallinna Sadama juht Rail Balticu tähtajaks valmimisest: olen optimist Tallinna Sadama juht Valdo Kalm ütleb optimistlikult, et näeb Rail Balticut valmimas tervikuna 2030. aastal ja juba 2028. aastal Muuga sadamas toimivat kaubaterminali.

"Olen optimist ja vaadates julgeolekuolukorda, siis ma ei kujuta ette olukorda, et ei ole huvi seda trassi valmis teha," märkis Tallinna börsil noteeritud riigifirma juht.

Valdo Kalm rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Rail Balticu tulek annab Tallinna Sadam ale olulise võimenduse, sest ühest küljest muutub rongiga kaupade vedu efektiivsemaks ja kiiremaks, aga samas suureneb ligipääs ka kaugematele turgudele, nende seas näiteks Vahemere äärde Türki ja Kesk-Aasiasse.

Kalm selgitas veel, miks näeb praegu Tallinna Sadama konkurentsieelist teiste siinse piirkonna sadamatega võrreldes.