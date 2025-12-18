Tallinna Sadama juht Rail Balticu tähtajaks valmimisest: olen optimist

"Olen optimist ja vaadates julgeolekuolukorda, siis ma ei kujuta ette olukorda, et ei ole huvi seda trassi valmis teha," märkis Tallinna börsil noteeritud riigifirma juht.
Valdo Kalm
rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Rail Balticu tulek annab Tallinna Sadam
ale olulise võimenduse, sest ühest küljest muutub rongiga kaupade vedu efektiivsemaks ja kiiremaks, aga samas suureneb ligipääs ka kaugematele turgudele, nende seas näiteks Vahemere äärde Türki ja Kesk-Aasiasse.
Kalm selgitas veel, miks näeb praegu Tallinna Sadama konkurentsieelist teiste siinse piirkonna sadamatega võrreldes.