Ehitusmaterjalide tootjate TOP: Rail Baltic aitas pürgida tippu

Värskest ehitusmaterjalide tootjate TOPi andmetest nähtub, et kindlamalt tundsid end 2024. aastal ettevõtted, mis said osa suurtest riiklikest töödest.
- Rail Balticu raudtee ehitus.
- Foto: Liis Treimann
Näiteks edukamate ettevõtete tulemustes oli näha Rail Balticu ja Tapa‒Tartu raudtee mõju. Nende projektide ehituste lähedastes karjäärides käis väga vilgas töö.
Aga edetabeli esikümme pakkus ka üllatusi. Esikümnesse jõudis mitu puitehitiste tootjat, mis näitab, et ka selles sektoris on suurem ehmatus läbitud ning leitud on uusi turge ja müügikanaleid. Siiski on ka seal paremas seisus ettevõtted, kellel on tugev välispartner, kelle abil avanevad lihtsamini uute turgude uksed.
Kahjuks on mitu väikefirmat, aga ka üks suure turumõjuga betoonifirma pidanud turuolukorrale alla vanduma ja uksed lõplikult sulgema.
