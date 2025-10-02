Tagasi 02.10.25, 11:16 „Pärnu tuleb Tallinnale lähemale“ – suurprojektid kujundavad Lääne-Eesti tulevikku Lääne-Eesti jaoks on üliolulised taristuprojektid nagu Rail Baltic ja maanteede ehitus, rääkis Äripäeva peatoimetaja asetäita Aivar Hundimägi, kes jagas Äripäeva raadios värskeid muljeid piirkonna edukate ettevõtete tunnustusürituselt.

Lõuna-Eesti maakondade edukate ettevõtete TOP toimus septembris. Lääne-Eesti edukaid tunnustati oktoobri algul.

Foto: Andras Kralla

"Minister Kuldar Leis ütles, et aastal 2030 peaks saama istuda rongile ja sõita Lätti. On lootust, et sealt edasigi. Pärnu tuleb Tallinnale lähemale. See on teema, mis piirkonda suuresti mõjutab," rääkis Hundimägi.

Lisaks lubas taristuminister Kuldar Leis, et regionaalseid lennuühendusi üritatakse töös hoida vaatamata sellele, kas need on äriliselt tasuvad või mitte.

Intervjuus räägib Aivar Hundimägi, millised olid Pärnumaa, Läänemaa, Saaremaa ja Hiiumaa edukamad ettevõtted ning mis sektorid on seal pead tõstmas.

Küsib Meelis Mandel.

Järgmisel nädalal toimub Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa ja Harjumaa edukate ettevõtete tunnustamisüritus Rakveres.