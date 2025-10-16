Taristuehitajate TOPi liidrid: Rail Baltic hoiab sektori vee peal, aga ei päästa kõiki

Taristuehituse TOPi liidrite hinnangul ootaks valdkonda järsk kukkumine ilma Rail Balticuta, ent ka suurprojekt ei pruugi kõiki päästa, kuna sisendhinnad ja riigi teederahastuse seiskumine suruvad kasumid miinusesse.
- Rail Balticu Ülemiste terminali ehitus.
- Foto: Estfilm Production
Ettevõtete tulemusi mõjutasid vähenenud asfalteerimistööde tellimuste maht ja hangetel osalejate arvu kahe-kolmekordistumine. Riski aitab maandada Rail Balticu põhitrassi ehitus, samuti suures mahus investeeringud tuule- ja päikeseparkidesse.
Äripäeva taristuehituse TOPi võitnud ettevõtete juhid tunnistasid, et tehtud struktuursed muutused on end ära tasunud, sest paindlikumad üksused suudavad kiiremini reageerida turu muutustele ning kontrollida tootmismahte ja kulusid. Kuna ettevõtted tajuvad konkurentsi tihenemist, tahetakse selleks aegsasti valmis olla.
