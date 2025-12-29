Tagasi Hiiumaa lavendlitalu omanik otsib juba aasta aega ostjat. „Me ei müü talu lillepeenraks“ Hiiumaal turistide seas menuka lavendlitalu omanikud on aasta aega otsinud talukompleksile ostjat ja kuigi huvilisi leidub ka välismaal, jääb tehing kaalumise taha. Hommikuprogramm

Lavendlitalu algne ostuhind oli 450 000 eurot ja hind on kõikunud üles-alla. Lavendlitalu üks omanikest Taavi Liivandi põhjendas müügiotsust, et neil napib abikaasaga turismivaldkonnas teadmisi.

„Kindlasti me ei müü talu lillepeenraks,“ rääkis Liivandi, et uued omanikud peaksid edasi viima nii turismikohta kui looduskosmeetikat.

Huviliste taha pole müük jäänud, sest neid jagub Liivandi sõnul igal kuul kümmekond ja isegi väliseestlaste seas. Miks pole aga tehinguni jõutud, kuuleb lähemalt intervjuust.