Kulukad vead ehitusobjektil: "Turg teab, kelle lepingut karta" 

Maru Ehitus e juhatuse esimees Margo Dengo lisas, et kuigi eksimused on inimlikud, ei tohiks süsteem neid soosida. „Kui probleeme ei oleks, ei oleks meid kedagi vaja – me tegelemegi igapäevaselt ootamatuste juhtimisega.“ Tema sõnul on võtmeküsimus see, kas ettevõtted suudavad vigadest õppida ja protsesse parandada või lepivad nad vaikimisi sellega, et „nii on alati olnud“.

Arhitekt Johann-Aksel Tarbe tõi esile, et just odavate projekteerijate puhul jääb puudu ajast, sest kiirustades need vead tekivadki. "Odavhange toodab visuaalselt ilusaid, kuid tehniliselt lõpetamata projekte. Sõlmed jäävad läbi mõtlemata, eri osade vastutus hajub. Tulemuseks on olukord, kus ehitus algab enne, kui projekt on tegelikult valmis," lisas ta.

Vestlusringist järeldus, et ehitusvigade hinnasilt ei ole paratamatus, vaid juhtimisotsus. Kui projekteerimine surutakse miinimumi ja vastutus jäetakse hägusaks, muutuvad vaidlused ärimudeli osaks. Küsimus ei ole enam selles, kas viga tekib, vaid kes selle lõpuks kinni maksab.

Konverentsil räägiti ka, kuidas ennetada kallite vigade tekkimist, lahendada erimeelsusi ja vältida kulukaid kohtuvaidlusi. Samuti kaasaegsete tehnoloogiate, nagu tehisintellekti ja BIM-mudelite, senisest oskuslikumat kasutamist.