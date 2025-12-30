Eesti investorid rajavad Peipsi kaldale 45 miljoni euroga akusalvestuspargi

Eesti ja teiste Ida- ja Kesk-Euroopa riikide osalusega Enery Energy plaanib kahe aastaga Lüganuse valda püstitada kuni 22 tuulikuga tuulepargi. Viimasel riigi vähempakkumisel osalenud tuuleparkidest on see kardetavasti ainus, mis õigeaegselt valmib.