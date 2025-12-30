Eesti investorid rajavad Peipsi kaldale 45 miljoni euroga akusalvestuspargi

Põhjamaade Investeerimispank (NIB) on sõlminud 27,7 miljoni euro suuruse laenulepingu Baltic Storage Platformiga, et rahastada kahe akupargi ehitamist Eestis. Lisaks saab kompleks raha Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangalt ning Edmond de Rothschild Asset Managementilt.
Eesti ja teiste Ida- ja Kesk-Euroopa riikide osalusega Enery Energy plaanib kahe aastaga Lüganuse valda püstitada kuni 22 tuulikuga tuulepargi. Viimasel riigi vähempakkumisel osalenud tuuleparkidest on see kardetavasti ainus, mis õigeaegselt valmib.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?