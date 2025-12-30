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Eesti investorid rajavad Peipsi kaldale 45 miljoni euroga akusalvestuspargi

Eesti investorite initsiatiivil tuleb Peipsi järve läänekaldale 90megavatise võimsusega akupark, mille ehitus algab uuel aastal.
Peipsi järve lähedale asuva akupargi rajamist veab metsamees Jaakko Kuusk, kes on oksjonikeskkonna Timber üks asutajatest.
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