27.01.26, 14:00 Arvamuskonkursi Tark Turundus võitja: „Turundust ja müüki ei peeta tihtipeale päris tööks“ Eestlased kipuvad müügi- ja turundustööd alahindama ning see pidurdab ettevõtete kasvu, leiab kommunikatsiooniekspert ja konkursi Tark Turundus võitja Robert Reisman.

Urmet Seepter, Dane Tall, Robert Reisman ja Aune Past.

Foto: Äripäev

Saate „Eetris on turundusuudised“ stuudios on arvamuskonkursi Tark Turundus 2025. aasta esikolmik ja žürii liige.

Suhtekorralduse teerajaja Aune Past avab vastutuse ja väärtuste teemat ning küsib, keda me turunduses märkame – ja keda järjekindlalt kõrvale jätame. Ettevõtja Urmet Seepter selgitab, miks rahvusvahelist turundust tuleks käsitleda pikaajalise investeerimisena, mitte ühekordse kuluna.

Žürii liige Dane Tall räägib, millised mustrid ja probleemid joonistusid välja ligi sajast konkursitööst ning miks just need kolm lugu esile tõusid.

Saates arutletakse, mida tähendab tark turundus ajal, mil ootused turundajatele kasvavad, kuid arusaam nende rollist jääb sageli ebaselgeks.

Saade pakub ausat ja sisulist vaadet turunduse tulevikule, selle rollile juhtimises ning vastutusele, mida turundajad ja juhid ühiskonna ees kannavad.

Saadet juhib Keit Alev.