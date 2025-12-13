Noored matcha-entusiastid toovad Eestisse killukese Jaapanit. “Me ei tee seda raha pärast”

Tartus sündinud ja Sauel sirgunud Kaari Kink sai varakult aru, et ei taha olla pelgalt mutrike suures süsteemis. 29aastane naine on vedanud Euroopa TOP 20 sekka valitud idufirma turundust, juhtinud investeeringuid Superangelis ning nüüd töötab ta NATO innovatsioonikiirendis.
“Tead, isegi Indias on hakatud jõule pidama,” ütleb Mart Haber. “Meil on juba pikalt olnud näiteks Hongkong turuks, aga nüüd on globaliseerumine jõuludele ikka tõeliselt hoo sisse andnud, lausa Indiasse välja!” rõhutab Taivo Piller.
Sisuliselt kordab pealkiri kevadise noore kunsti oksjoni ülevaate pealkirja. Nii nagu kevadel, taheti ka sügisel kõige enam raha välja käia sama kunstniku eest. Henrik Hürden on jäänud kunstihuvilistele oma sürrealistliku realismiga silma, nii et 900eurose alghinnaga maal löödi haamriga 12 050 euro peale.
“Kõige rumalamad otsused tehakse paanikas olles,” ütleb Skover Kinnisvara juht Sanders Skorik, kelle sõnul muutis Lähis-Ida geopoliitiline pinge Dubai ja Abu Dhabi kinnisvaraturul ostjad küll ettevaatlikumaks, kuid kardetud hinnalangust endaga ei toonud. Pigem on näidanud viimased kuud seda, millistele projektidele ja piirkondadele jagub nõudlust ka siis, kui ajad pole kõige stabiilsemad.