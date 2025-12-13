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Noored matcha-entusiastid toovad Eestisse killukese Jaapanit. “Me ei tee seda raha pärast”

Noored väikeettevõtjad Kati Karu ja Rauno Haidla ilmestavad hästi, kuidas panna püsti edukas äri, mis järgib lihtsaid ettevõtluse reegleid: märka trende, leia turuauk ja täida see.
Noored ettevõtjad Kati Karu ja Rauno Haidla ütlevad, et enda ettevõte peab olema südameasi, toode või teenus peab päriselt endale meeldima. Suuri eeskujusid neil ettevõtlusalal pole, kuid Kati tõdes, et tal on ikkagi oma isa Armin Karu. Rauno ütles, et tema kuulab ja jälgib sotsiaalmeedias inimesi, kes jagavad ärialaseid soovitusi ja motivatsiooni.
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